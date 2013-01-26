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26 января 2013, 15:26

Происшествия

Сбор "воров в законе" пресечен в Подмосковье, 23 человека задержаны

В Подмосковье задержаны 23 участника "воровской сходки"

В ресторане подмосковного поселка Николина гора полицейские пресекли сбор криминальных авторитетов из России и Белоруссии. Во время операции удалось задержать 23 человека. Одного из них арестовали по подозрению в хранении наркотиков, пятерых привлекли к административной ответственности.

На несостоявшейся встрече преступники планировали выбрать лучших "воров в законе", приехавших из соседней республики.

Кроме того, бандиты намеревались обсудить дальнейшие действия после убийства руководителя "клана" Аслана Усояна, известного по кличке Дед Хасан, а также скоординировать работу организованных преступных формирований, подчиненных криминальной группе Тариэла Ониани, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Встреча преступников должна была состояться под прикрытием празднования дня рождения одного из злоумышленников.

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