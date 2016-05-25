Задержан вооруженный игрушечным пистолетом налетчик

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Оперативники московского угрозыска задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на организацию по выдаче микрозаймов с игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам сотрудницы фирмы, в отделение на юго-западе города зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы все деньги, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий налетчика – 42-летнего уроженца Закавказья – задержали на съемной квартире на Суздальской улице. Полицейские нашли у него пистолет, который оказался игрушечным и был куплен подозреваемым в одном из детских магазинов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", подозреваемого отправили под стражу. Добавим, что сотрудники полиции установили причастность задержанного к пяти похожим нападениям.