В Подмосковье обнаружили тело охотника

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В Подмосковье обнаружили тело мужчины, который утром в пятницу, 23 января, отправился на прогулку с охотничьим ружьем и не вернулся домой.

Труп охотника с огнестрельным ранением правой ноги нашли в овраге в деревне Тимково Волоколамского района Московской области, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины послужило неосторожное обращение с оружием.

Напомним, в декабре в Домодедове семью обстреляли из охотничьего ружья. Неизвестный открыл огонь по семейной паре, выгуливавшей собаку в парке.