В Подмосковье ликвидировали семейный наркопритон

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Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая предоставляла наркоманам свою квартиру в жилом доме Солнечногорска Московской области, передает пресс-служба ведомства.

Ранее судимая семейная пара организовала притон в своей квартире, где и была задержана с гостями. Все находились, предположительно, в наркотическом опьянении.

В ходе личного досмотра у хозяина квартиры обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общей массой 2,7 грамма.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". В результате чего семейную пару пришлось взять под стражу.