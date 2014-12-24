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Происшествия

24 декабря 2014, 03:49

Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже на востоке столицы

криминал ограбление квартиры материальный ущерб задержание

Фото: ТАСС

На востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам потерпевшей, несколько дней назад к ее сыну в гости пришел приятель. На следующий день женщина обнаружила, что из ее сумочки пропала банковская карта и листок с пин-кодом.

Сотрудников уголовного розыска был задержан подозреваемый по месту жительства, в одном из домов по Хабаровской улице. Им оказался безработный 27-летний житель столицы.

Как стало известно, задержанный, воспользовавшись моментом, тайно похитил из сумки заявительницы банковскую карту, и в дальнейшем снял с нее в банкомате 480 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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