Трое полицейских в ЗАО уволены за побег подозреваемого из диспансера

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Трое полицейских уволены за побег подозреваемого из туберкулезного диспансера, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Подозреваемый в преступлении - по неофициальным данным, в мошенничестве, - 5 августа совершил побег из туберкулезного диспансера на западе столицы.

Cотрудники групп охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых по районам Солнцево и Внуково были уволены после проверки по факту побега.

Непосредственные руководители уволенных, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.