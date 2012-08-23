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Происшествия

23 августа 2012, 18:54

Обвиняемому в убийстве Буданова продлили арест на 3,5 месяца

криминал суды убийство Юрий Буданов Юсуп Темерханов

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в четверг продлил арест до 10 декабря Юсупу Темерханову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, сообщает "Интерфакс".

Как сказала следователь, обосновывая свое ходатайство, условия для изменения меры пресечения для Юсупа Темерханова не изменились. Она подчеркнула, что Темерханов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а так как он не работает и не учится, у следствия есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться.

"Прошу продлить арест Юсупу Темерханову до 10 декабря",- сказала она.

Сюжет: Дело об убийстве Юрия Буданова

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