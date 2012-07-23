Полиция опровергла информацию о захвате троллейбуса на Каховке

ИТАР-ТАСС

Неизвестный сообщил об угрозе теракта на юго-западе столицы. Данная информация не подтвердилась, заявили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

"В понедельник вечером в полицию поступил звонок о том, что якобы на улице Каховка произошел захват троллейбуса с целью совершения террористического акта", - сказал представитель ведомства.

В понедельник, 23 июля, вечером ряд СМИ сообщил о том, что на юго-западе города две женщины якобы захватили троллейбус.

Сотрудники полиции выехали по данному адресу, однако информация об угрозе теракта оказалась ложной.