Двое мужчин задержаны за выманивание денег по SMS

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Столичные сыщики при поддержке бойцов ОМОН задержали двоих подозреваемых в мошенничестве – они отправляли SMS с просьбой перевести деньги, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранителей, деньги – около 50 тысяч рублей – выманивались под предлогом "оплаты штрафа ГИБДД", "на лечение пострадавшего в аварии" или "для решения ситуации на месте".

Поймать предполагаемых фигурантов удалось в тот момент, когда они подъехали на машине к дому очередной жертвы – женщина должна была передать им деньги за избавление сына от якобы грозящего ему срока.

Установлена причастность аферистов к 50 подобных преступлениям, общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

При этом в рассылке сообщений принимали участие знакомые задержанных, находящиеся в местах лишения свободы.