Возбуждено уголовное дело по факту захвата в заложники 9-летней девочки

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Правоохранительные органы пытаются вступить в переговоры с мужчиной, взявшим в заложники 9-летнюю девочку в одной из квартир в подмосковном Нахабино, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На месте находится следственно-оперативная группа, руководство СКР по Московской области и полиции.

По версии следствия, около 17.00 неизвестный мужчина позвонил в квартиру, где находились пожилая женщина и ее девятилетняя внучка. Ему открыли дверь. Гость показал фотографию мужчины, спросив, дома ли сын, пишет "Интерфакс".

Женщина ответила, что у нее нет сына, после чего неизвестный позвонил кому-то по мобильному телефону и сказал: "Мне дали не тот адрес, теперь моя работа будет стоить дороже". После этого мужчина вытолкал женщину на лестничную клетку, а сам заперся в квартире с ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника в отношении заведомо несовершеннолетнего".