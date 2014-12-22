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Происшествия

22 декабря 2014, 21:07

Возбуждено уголовное дело по факту захвата в заложники 9-летней девочки

криминал уголовные дела заложники переговоры

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Правоохранительные органы пытаются вступить в переговоры с мужчиной, взявшим в заложники 9-летнюю девочку в одной из квартир в подмосковном Нахабино, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На месте находится следственно-оперативная группа, руководство СКР по Московской области и полиции.

По версии следствия, около 17.00 неизвестный мужчина позвонил в квартиру, где находились пожилая женщина и ее девятилетняя внучка. Ему открыли дверь. Гость показал фотографию мужчины, спросив, дома ли сын, пишет "Интерфакс".

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Женщина ответила, что у нее нет сына, после чего неизвестный позвонил кому-то по мобильному телефону и сказал: "Мне дали не тот адрес, теперь моя работа будет стоить дороже". После этого мужчина вытолкал женщину на лестничную клетку, а сам заперся в квартире с ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника в отношении заведомо несовершеннолетнего".

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