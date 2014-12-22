В Подмосковье полицейские изъяли более 300 граммов героина

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В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

В ходе личного досмотра у 26-летнего жителя города Электросталь обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом, кремового цвета внутри.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество является смесью, в состав которой входит наркотическое средство - героин, общей массой 359 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.