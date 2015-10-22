22 октября 2015, 15:04

Происшествия

Мужчину задержали за съемку пейзажей Александровского сада с беспилотника

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные стражи порядка задержали мужчину, который пытался заснять пейзажи в Александровском саду с помощью беспилотника. Молодому человеку грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленником оказался 26-летний администратор магазина одежды, который объяснил, что снимал видео для получения красочных пейзажей.

Против него составили административный протокол за нарушение правил использования воздушного пространства. Беспилотник у мужчины изъяли.

Ранее схожим образом "отличились" туристы из Германии. Они запускали у Водовзводной башни Кремля квадрокоптер для того, чтобы выложить в своем блоге видео с видами достопримечательности столицы. За это их оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Отметим, что столичные власти рассматривают возможность внедрить систему радиолокации, которая сможет на небольшой высоте отслеживать беспилотные и малые летательные аппараты. Система должна фиксировать направление объектов и определять несанкционированные полеты.

Кроме того, в марте этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Госдуме внести поправки в Воздушный кодекс, призванные изменить законодательство о беспилотных летательных аппаратах. Предлагается не считать беспилотники весом до 115 килограммов воздушными судами.

На них также не придется получать сертификаты летной годности. Владелец такого беспилотника всего лишь обязан прикрепить табличку со своими контактами к летательному аппарату.

криминал задержания беспилотники

