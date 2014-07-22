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Происшествия

22 июля 2014, 09:34

В ЗелАО задержаны приезжие, заставлявшие инвалидов просить милостыню

криминал задержания попрошайничество милостыня

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники угрозыска задержали в Зеленограде двоих приезжих, заставлявших инвалидов заниматься попрошайничеством, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее полицейские установили, что в подмосковных Мытищах участники ОПГ удерживают троих мужчин-инвалидов в возрасте от 33 до 55 лет с ампутированными ногами.

Злоумышленники отняли у инвалидов документы и протезы и заставляли заниматься попрошайничеством возле крупных торговых центров. Кроме того, подозреваемые забирали себе пособия по инвалидности.

По данным следствия, каждый потерпевший должен был приносить преступникам не менее 3 тысяч рублей в день. В случае, когда собрать такую сумму не удавалось, потерпевших избивали.

Задержать фигурантов дела удалось в ходе оперативно-следственных мероприятий, среди них были двое граждан Молдавии.

Полицейские освободили потерпевших, а подозреваемых заключили под стражу. В настоящее устанавливается причастность задержанных к совершению похожих преступлений.

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