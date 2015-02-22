Прохожего ранили из травматики в центре столицы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В ночь на 22 февраля в центре Москвы ранили из "травматики" мужчину, передает Агентство "Москва".

По данным правоохранителей, двое молодых людей шли по Петровке. Из бара вышел посетитель и начал оскорблять мужчин, выкрикивая националистические лозунги.

Завязалась потасовка, в ходе которой посетитель бара достал травматическую "Осу" и выстрелил одному из молодых людей в лицо.

Очевидцы ЧП вызвали полицию, в ходе личного досмотра у нападавшего нашли оружие и националистическую атрибутику.