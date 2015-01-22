На северо-востоке города трех курьеров ограбили на 300 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На северо-востоке столицы двое неизвестных избили в квартире троих курьеров и отобрали у них деньги и электронику, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В среду в полицию обратился мужчина, работающий курьером. Он рассказал, что в 15.15 двое неизвестных в квартире дома №10 на улице Кондратюка пригрозили ему предметом, похожим на пистолет, и избили его и еще двоих курьеров.

По предварительной информации, нападавшие забрали более 230 тысяч рублей, планшеты Lenovo и iPad, телефоны Asus и iPhone 4, а затем скрылись.

Общий материальный ущерб составил около 308,5 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что один из потерпевших с травмой головы госпитализирован.