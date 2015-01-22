Задержан подозреваемый в квартирной краже на 2,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в квартирной краже на западе города. Ущерб от действий злоумышленника составил 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В полицию обратился 58-летний москвич с заявлением о квартирной краже по улице Пырьева.

По словам потерпевшего, во время его отсутствия в выходные дни, неизвестный проник в его квартиру, и похитил оттуда ювелирные изделия, столовое серебро, предметы техники и денежные средства.

20 января сотрудники уголовного розыска на Мичуринском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный уроженец Закавказья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".