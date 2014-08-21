Дело об украинском флаге на сталинской высотке вернули в полицию

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Прокуратура Москвы передала дело хулиганов, раскрасивших звезду на высотке на Котельнической набережной, в Следственное управление полиции Москвы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Помимо раскраски звезды, подозреваемые повесили над зданием флаг Украины.

Четверо задержанных по этому делу - Александр Погребов, Евгений Коротков, Анна Лепешкина и Алексей Широкожухов - уже задержаны правоохранителями. В настоящее время суд рассматривает вопрос об их заключении под стражу.

Инцидент произошел накануне утром. Злоумышленники вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

В тот же день все участники акции были задержаны. Против них возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Впоследствии прокуратура переквалифицировала статью обвинения на "Хулиганство". Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Дело вновь вернули в полицию, поскольку расследование преступлений, подпадающих под статью "хулиганство" - обязанность следственного управления МВД.

Отметим, что после покраски звезды и установки украинского флага один из злоумышленников прыгнул с парашютом с крыши здания.

Саму звезду уже отмыли от голубой краски, а украинский флаг сняли со здания в тот же день.