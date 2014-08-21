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Происшествия

21 августа 2014, 16:15

Дело об украинском флаге на сталинской высотке вернули в полицию

криминал уголовные дела сталинские дома Котельническая набережная украинский флаг

Фото: M24.ru

Прокуратура Москвы передала дело хулиганов, раскрасивших звезду на высотке на Котельнической набережной, в Следственное управление полиции Москвы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Помимо раскраски звезды, подозреваемые повесили над зданием флаг Украины.

Четверо задержанных по этому делу - Александр Погребов, Евгений Коротков, Анна Лепешкина и Алексей Широкожухов - уже задержаны правоохранителями. В настоящее время суд рассматривает вопрос об их заключении под стражу.

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Инцидент произошел накануне утром. Злоумышленники вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

В тот же день все участники акции были задержаны. Против них возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Впоследствии прокуратура переквалифицировала статью обвинения на "Хулиганство". Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Дело вновь вернули в полицию, поскольку расследование преступлений, подпадающих под статью "хулиганство" - обязанность следственного управления МВД.

Отметим, что после покраски звезды и установки украинского флага один из злоумышленников прыгнул с парашютом с крыши здания.

Саму звезду уже отмыли от голубой краски, а украинский флаг сняли со здания в тот же день.

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