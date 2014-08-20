Житель Серпухова пытался сжечь свою супругу

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Житель Серпухова задержан после того, как на улице облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в среду, 20 августа, на пересечении улицы Ворошилова и Звездной улицы. Женщину доставили с ожогами в реанимационное отделение, а полицейские задержали ее супруга. Мотивы преступления устанавливаются.

Похожий случай произошел несколько дней назад в Волгоградской области. 16 августа в больницу доставили 27-летнюю женщину с сильнейшими ожогами, у нее было обожжено 80% тела. Спасти женщину врачи не смогли.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина – не работающий и ранее судимый за убийство. Как оказалось, погибшая была его женой, и накануне они отмечали собственную свадьбу. В какой-то момент нетрезвый мужчина заподозрил молодую жену в измене, облил спиртом и поджег, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.