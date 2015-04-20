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Происшествия

20 апреля 2015, 16:20

В центре столицы задержали бармена с "экстази"

криминал задержания наркотики бармены

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники полиции задержали в центре столицы бармена, у которого при себе было четыре грамма наркотика MDMA ("экстази"), сообщает Агентство "Москва".

Молодого человека задержали в рамках операции "Спайс". Его остановили для проверки документов, но при виде сотрудников полиции он стал вести себя подозрительно, после чего его доставили в ОВД, где и нашли наркотик.

После употребления MDMA может наступить депрессия, этот эффект еще называют "серотониновым провалом" – в головном мозге потребителя какое-то время перестает вырабатываться серотонин, способствующий улучшению настроения.

В некоторых случаях прием MDMA может оказаться смертельным – например, при употреблении с алкоголем или амфетамином.

Ранее M24.ru сообщало, что клиенты одного из столичных клубов пожаловались в ФСКН на наркодилера. В ФСКН пожаловались постоянные посетители заведения: они не раз замечали подозрительного мужчину.

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