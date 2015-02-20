Сумку с изумрудами отобрали у коммерсанта в центре города

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В центре Москвы у бизнесмена отобрали сумку с изумрудами на 13 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Нападение произошло 19 февраля на Нижней Красносельской улице около 23.30. Трое грабителей напали на главу фирмы, занимающейся огранкой камней, брызнули в него из газового баллончика, забрали сумку и скрылись.

Помимо камней, в сумке был планшетный компьютер и документы компании. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Добавим, что недавно в столице задержали восьмерых подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей.

При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, несколько раз выстрелив в сторону сотрудников СОБРа и разбив шлем одного из них арматурой. В ответ полицейские применили оружие, в результате один из нападавших был ранен, а затем госпитализирован.