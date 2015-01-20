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Происшествия

20 января 2015, 12:13

Дело экс-главы Мособлбанка о хищении 580 млн рублей направлено в суд

криминал уголовные дела суды банкиры мошенничества Мособлбанк

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Уголовное дело в отношении бывшего главы Мособлбанка Виктора Янина, обвиняемого в хищении 580 миллионов рублей, направлено в суд, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Дело квалифицировано по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее сообщалось, что Янину предъявили обвинение по статье "Растрата".

По версии следствия, Янин и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий.

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Однако долги повисли на заемщиках. По уточнению надзорного ведомства, деньги были выведены из банка, причем часть из них получила некая коммерческая компания.

Напомним, ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.

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