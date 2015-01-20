Дело экс-главы Мособлбанка о хищении 580 млн рублей направлено в суд

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Уголовное дело в отношении бывшего главы Мособлбанка Виктора Янина, обвиняемого в хищении 580 миллионов рублей, направлено в суд, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Дело квалифицировано по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее сообщалось, что Янину предъявили обвинение по статье "Растрата".

По версии следствия, Янин и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий.

Однако долги повисли на заемщиках. По уточнению надзорного ведомства, деньги были выведены из банка, причем часть из них получила некая коммерческая компания.

Напомним, ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.