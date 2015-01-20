У безработного жителя Подмосковья угнали Porsche

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У безработного жителя Московской области угнали автомобиль Porsche Panamera, сообщает пресс-центр МВД России.

С заявлением в полицию около часа ночи во вторник обратился 33-летний хозяин автомобиля. Он сообщил, что машина была угнана незадолго до полуночи с парковочной площадки в деревне Ермолино Ленинского района.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Автомобиль Porsche Panamera 2010 года выпуска объявлен в розыск.

Проверяются записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать перемещение автомобиля, и данные системы "Поток", проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия, добавляют в полиции.

Отметим, стоимость новой машины Porsche Panamera в топовой комплектации достигает 10 миллионов рублей. Автомобиль 2010 года на б/у-авторынке можно приобрести примерно за пять миллионов.