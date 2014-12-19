В Москве осудят фальшивомонетчиков, промышлявших 5000-ми купюрами

Фото: ТАСС

В Москве перед судом предстанут четыре члена банды, которые обвиняются в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег на территории России.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, злоумышленники промышляли сбытом поддельных тысячных и пятитысячных купюр Центробанка РФ.

Мошенники действовали на территории Москвы и в двух городах Северо-Кавказского федерального округа. Правоохранители нашли и изъяли более 250 фальшивых купюр номиналом по 5000 рублей и более 400 номиналом 1000 рублей.

Троих подозреваемых по уголовному делу задержали еще в прошлом году, четвертого – в нынешнем. Мужчины находятся под арестом. Дело передано в суд.