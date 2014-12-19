Сотрудники полиции задержали девять участников банды лжеэкстрасенсов

Фото: ТАСС

Столичная полиция задержала девять участников организованной преступной группы, совершавших мошеннические действия под предлогом оказания оккультных услуг, сообщает сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что участники преступной группы на протяжении двух лет вводили граждан в заблуждение оказывая оккультные услуги (гадание, снятие порчи, приворот, коррекция ауры), а также осуществляя приемы в "салонах магии".





Сотрудники полиции провели 15 обысков по адресам проживания задержанных лиц и в салонах оказания оккультных услуг.

В результате были обнаружены и изъяты прайс-листы, чеки оплаты и денежных переводов, иная атрибутика для проведения обрядов.

Удалось установить 11 эпизодов преступной деятельности. Сумма ущерба, причиненного лишь двоим из потерпеших, составляет 5 миллионов рублей.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".