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Происшествия

19 декабря 2014, 02:08

Полицейские изъяли у москвича более 600 граммов метамфетамина

криминал задержания сбыт наркотиков

Фото: ТАСС

На севере Москвы полицейские изъяли у задержанного более 600 граммов метамфетамина, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

17 декабря в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска по району Головинский возле одного из домов по Пулковской улице задержали подозреваемого в хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 22-летнего ранее судимого, безработного москвича был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством, в состав которого входит метамфетамин, массой более 600 граммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Молодой человек задержан.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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