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Происшествия

18 декабря 2014, 09:37

Неизвестные напали на инкассаторов на юго-востоке Москвы

криминал нападение на инкассаторов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В четверг, 18 декабря, двое неизвестных у входа в "Московский Областной банк" на улице Окская напали на инкассатора, охранника и водителя с 12 миллионами рублей. Охраннику удалось воспользоваться служебным оружием, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Один из злоумышленников распылил в лицо инкассатору газовый баллончик, забрал сумку с деньгами и попытался скрыться с ожидавшим его сообщником.

"Охранник открыл огонь из служебного оружия, после чего неизвестные легли лицом на землю, подъехавшая инкассаторская машина забрала инкассатора и деньги, а неизвестные ударили охранника и скрылись", - пояснили в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Стражи порядка разыскивают преступников.

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Напомним, в среду на северо-западе столицы преступники ограбили троих курьеров, доставивших заказ на дом. Под видом покупателей злоумышленники заказали товары на съемную квартиру.

Нападение произошло около 15.45. Когда сотрудники службы доставки приехали, четверо злоумышленников, угрожая пистолетом, избили, связали, и ограбили курьеров. Затем преступники скрылись с места происшествия на автомобиле KIA, который принадлежал одному из пострадавших.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников. В городе объявлен план "Перехват", добавили в МВД.

По данным некоторых СМИ, курьеры являются работниками компании по доставке "Видеошопер". Преступники украли у них телефоны IPhone 6 и планшеты IPad общей стоимостью 700 тысяч рублей.

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