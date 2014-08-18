Глава агентства недвижимости задержана за кражу 6 млн рублей у клиента

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Генерального директора агентства по продаже недвижимости задержали за кражу почти 6 миллионов рублей у клиента, передает пресс-служба столичного главка полиции.

По версии следствия, год назад женщина получила от покупателя 5,8 миллиона рублей за квартиру, но вместо выполнения условий сделки она похитила деньги и скрылась.

В столичной полиции завели уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Задержать подозреваемую удалось 14 августа в подмосковном городе Орехово-Зуево. Теперь ей грозит до 10 лет колонии.