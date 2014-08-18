В Подмосковье изъяли 149 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

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149 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на сумму около 20 миллионов рублей изъяли подмосковные полицейские в ходе операции в Мытищинском районе, сообщает телеканал "Москва 24".

Сыщики получили информацию, что в промзоне деревни Коргашино работает подпольный склад алкогольной продукции. Во время проведения контрольной закупки эти сведения подтвердились. Уже в ходе осмотров контейнеров были обнаружены многочисленные коробки с водкой, коньяком и шампанским с наклейками известных торговых марок.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного МВД, весь алкоголь сомнительного качества. По результатам проведенных исследований было установлено, что изъятый алкоголь оклеен поддельными федеральными специальными марками.

Сейчас полицейские разыскивают хозяина подпольного хранилища. Уже возбуждено уголовное дело.