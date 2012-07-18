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Происшествия

18 июля 2012, 17:55

За помощь в поиске главы района Раменки обещают миллион рублей

криминал Раменки розыск Александр Дмитриев власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция объявила награду в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет в розыске пропавшего без вести главы управы района Раменки Александра Дмитриева. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

16 июля Дмитриев выехал на работу из садоводческого товарищества "Ресурс-1" (Подмосковье) на личном внедорожнике Toyota Land Cruiser белого цвета, однако на работе так и не появился.

В тот же день рядом с поселком Рассудово недалеко от железнодорожного переезда обнаружена запертая автомашина чиновника без технических повреждений, внутри салона нашлись водительское удостоверение на имя пропавшего и документы на автомашину.

Полиция обращается к гражданам, располагающим какой-либо значимой информацией о местонахождении пропавшего, с просьбой сообщить ее по телефонам: 8-4967-51-00-02, 8-495-694-86-40, 8-495-694-97-70.

По факту исчезновения чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». При этом следствие разрабатывает несколько версий исчезновения Дмитриева.

Напомним, Александр Дмитриев был назначен главой управы Раменок 10 июля этого года. До этого назначения Дмитриев состоял в должности замглавы управы московского района Крылатское по вопросам строительства и ЖКХ.

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