Задержаны семеро участников банды торговцев поддельными паспортами

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичные правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на продаже поддельных документов. Задержаны семеро участников банды, сообщает пресс-служба УЭБиПК московской полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые рекламировали свои услуги в различных СМИ. Стоимость своих услуг злоумышленники оценивали в довольно приличную сумму - от 15 до 80 тысяч рублей. Их деятельность оценили по статье "Подделка документов".

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых. Всего было задержано семь человек. По местам их жительства и работы провели обыски. Оперативники обнаружили ламинаторы, технику для резки бумаги, принтеры, голографические наклейки, пустые бланки водительских удостоверений и векселей.

Кроме того, нашли и несколько уже готовых к продаже поддельных удостоверений, паспортов и свидетельств о регистрации автомобилей.

Фальшивые документы были сделаны весьма профессионально. Отличить их от оригинала можно было лишь при наличии специальной техники.

В настоящее время трое задержанных арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, 15 июня столичные сыщики задержали лжесотрудника ФМС, подозреваемого в подделке патентов на работу.

21-летний уроженец Средней Азии, представляясь сотрудником ведомства, предлагал иностранцам за 5 тысяч рублей патенты и сертификаты о знании русского языка.

Клиентов фигурант искал около метро, причем у него была форма сотрудника ФМС и поддельное удостоверение. В действительности никакого отношения к службе он не имел.