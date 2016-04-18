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Новости

18 апреля 2016, 04:51

Происшествия

На западе столицы полицейские изъяли 14 пакетиков со "спайсами"

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудники полиции возле одного из домов на Новозаводской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 21-летнего безработного жителя Московской области было обнаружено и изъято 14 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств".

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