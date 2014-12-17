Дело бойца Емельяненко передано в суд

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года Емельяненко изнасиловал женщину, которая убирала его квартиру. Спортсмен склонил потерпевшую к употреблению наркотиков, после чего он похитил ее паспорт из сумки.

Следствие собрало необходимые доказательства, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что Емельяненко не раз попадал в различные скандальные истории. В марте прошлого года его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Емельяненко угрожал пассажирам лайнера, провоцировал их на драку, а потом потребовал у бортпроводника бутылку водки.

В августе прошлого года Емельяненко-младшего обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Дело не получило развития, сторонам удалось договориться, а представители спортсмена заявили, что "девушка таким образом хотела заработать денег" и "забирает заявление обратно".

Спустя несколько месяцев Емельяненко снова стал главным действующим лицом скандала - его обвинили в нанесении телесных повреждений одному из посетителей столичного кафе. Однако стороны договорились о примирении, и бойцу удалось избежать наказания.