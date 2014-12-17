Двоих частных охранников ограбили на 20 млн рублей, принадлежащих клиенту

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Двое неизвестных ограбили частных охранников, перевозивших деньги клиента, на 20 миллионов рублей, рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам потерпевших, днем 16 декабря на стоянке, расположенной на Каширском шоссе, к ним подошли двое грабителей и, угрожая оружием, забрали сумку с деньгами.

В столичной полиции уже завели дело по статье "Разбой", устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в столице ограбили посетителей бани – преступники забрали миллион рублей и коллекцию старинных монет, стоимость которой пока не установлена.