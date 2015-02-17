Угрожавшего сожительнице убийством мужчину задержали в Подмосковье

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который угрожал убить свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Преступление было совершено в городе Верея Наро-Фоминского района Подмосковья. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель, выпив водки, начал угрожать ей убийством.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он признал вину в содеянном.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года суд вынес приговор автомобилисту из Кемеровской области, который угрожал судье за обвинительный приговор.

Ранее мужчину лишили прав за отказ от медосвидетельствования, апелляционную жалобу водителя суд не удовлетворил. Несколько дней спустя автомобилист увидел судью в одном из ресторанов, начал оскорблять его, а потом и вовсе угрожал убийством.

Автолюбителя приговорили к штрафу в 180 тысяч рублей.