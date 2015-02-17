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Происшествия

17 февраля, 19:44

Угрожавшего сожительнице убийством мужчину задержали в Подмосковье

криминал уголовные дела задержания мо

Фото: ТАСС

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который угрожал убить свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Преступление было совершено в городе Верея Наро-Фоминского района Подмосковья. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель, выпив водки, начал угрожать ей убийством.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он признал вину в содеянном.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года суд вынес приговор автомобилисту из Кемеровской области, который угрожал судье за обвинительный приговор.

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Ранее мужчину лишили прав за отказ от медосвидетельствования, апелляционную жалобу водителя суд не удовлетворил. Несколько дней спустя автомобилист увидел судью в одном из ресторанов, начал оскорблять его, а потом и вовсе угрожал убийством.

Автолюбителя приговорили к штрафу в 180 тысяч рублей.

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