На юго-западе столицы обнаружили и закрыли подпольную нарколабораторию

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На юго-западе столицы полицейские в одной из квартир жилого дома по Профсоюзной улице обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

В ходе осмотра помещения полицейские нашли шприцы, электронные весы, порошкообразные вещества, различные жидкости, предназначенные для производства амфетамина, а также готовое сырье.

В отношении проживающего в квартире 31-летнего уроженца Московской области и его подельника, 38-летнего жителя столицы, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.