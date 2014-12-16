Домработница ограбила дом своих хозяев на 1,5 млн рублей

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На западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемую в хищении денежных средств, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

12 декабря в отделение полиции по району Очаково-Матвеевское поступило заявление от жителя одной из квартир жилого дома по Нежинской улице.

По словам потерпевшего в период с мая по ноябрь у него из дома стали пропадать денежные средства. Подозревая в краже свою домработницу, он установил в квартире камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали факты хищения женщиной денег заявителя.

Материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В тот же день в рамках операции "Мигрант-2014" сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую недалеко от места преступления. Ею оказалась 30-летняя уроженка Средней Азии, работавшая у потерпевшего домработницей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража". В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.