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16 сентября 2016, 08:59

Происшествия

Подпольный цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Химках

Фото: ТАСС/Мария Лысцева

Цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Химках, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования. Подпольное предприятие функционировало в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

На территории цеха правоохранители нашли более 700 бутылок контрафактной продукции, порядка двух тысяч литров этилового спирта, свыше 1,4 тысячи литров спирта, смешанного с водой, и более 550 тысяч поддельных акцизных марок.

Спиртное разливали по бутылкам из пластиковых емкостей при помощи шлангов.

Вся продукция нелегального предприятия, сырье и поддельные марки арестованы.

криминал Химки подпольный цех Росалкогольрегулирование поддельный алкоголь

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