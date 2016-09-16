Подпольный цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Химках

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Цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Химках, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования. Подпольное предприятие функционировало в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

На территории цеха правоохранители нашли более 700 бутылок контрафактной продукции, порядка двух тысяч литров этилового спирта, свыше 1,4 тысячи литров спирта, смешанного с водой, и более 550 тысяч поддельных акцизных марок.

Спиртное разливали по бутылкам из пластиковых емкостей при помощи шлангов.

Вся продукция нелегального предприятия, сырье и поддельные марки арестованы.