На востоке столицы ограблен супермаркет

ИТАР-ТАСС

На востоке Москвы неизвестный ограбил сетевой продуктовый супермаркет. Полиция ведет розыск преступника.

Сообщение о нападении на супермаркет, расположенный на Измайловском бульваре, поступило в полицию накануне вечером около 20.00. Как рассказала директор директор магазина, в подсобное помещение ворвался злоумышленник и, угрожая ей, похитил 250 тысяч рублей.



По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба столичного управления МВД.