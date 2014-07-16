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Происшествия

16 июля 2014, 10:26

Полиция пресекла деятельность банды "экстрасенсов"

криминал задержания полицейские лжеэкстрасенсы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские обезвредили банду лже-экстрасенсов, которые якобы снимали порчу за крупные суммы денег. За "помощью" к злоумышленникам обращались клиенты из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

"Колдуны" входили в доверие к гражданам и предлагали им решить семейные и личные проблемы. Для этого потерпевшим даже не надо было никуда ездить, лже-экстрасенсы работали удаленно. Как правило, решить проблему с первого раза не удавалось, и жертве предлагали оплатить еще несколько сеансов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

При задержании членов банды было проведено 17 обысков. Установлено, что участники преступной группировки выполняли каждый свою роль: одни находили клиентов, другие якобы проводили ритуалы, третьи отвечали за поступление средств.

Организаторы и активные участники банды стали фигурантами дела по статье "Организация преступного сообщества". В настоящее время устанавливается личность всех соучастников преступления.

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