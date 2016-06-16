Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 17:01

Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в подготовке убийства бизнесмена

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

Полицейские задержали в Москве наемных киллеров, подозреваемых в подготовке убийства бизнесмена, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

В отношении Арби Алероева, Ивана Замуруева и Ислама Нальгиева Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к убийству по найму" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".

По версии следствия, в июне 2016 года неустановленным лицом было организовано убийство одного из столичных предпринимателей, для чего он привлек в качестве его исполнителей Алероева, Замураева и Нальгиева.

В ходе подготовки к совершению преступления перечисленные лица незаконно приобрели огнестрельное оружие и транспортные средства для облегчения совершения преступления, а также изучили график и маршруты следования жертвы. Однако в намеченный день убийства – 14 июня злоумышленники были задержаны.

Сейчас следствие устанавливает заказчика преступления, а также все обстоятельства и его мотивы. Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на Дубнинской улице. Задержанным оказался 29-летний москвич, проживавший в одном подъезде с убитыми.

