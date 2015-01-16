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Происшествия

16 января 2015, 11:47

В столице задержан подозреваемый в похищении двоих человек

криминал задержания похищение выкуп

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные полицейские задержали мужчину, похитившего женщину и ее сына. Он требовал 2 миллиона рублей в качестве выкупа, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в полицию поступил звонок, в котором говорилось, что на Перервинском бульваре насильно удерживают человека. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили женщину, которая рассказала, что 9 января у "Братиславской" ее посадили в машину и отвезли в сторону рынка "Садовод", где держали в подвальном помещении гаража и требовали выкуп.

Кроме того, злоумышленники похитили 19-летнего сына потерпевшей, но ему удалось освободиться. В настоящее время Следственный комитет по Москве проводит проверку по факту похищения.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные полицейские задержали подозреваемых, требовавших 2,5 миллиона долларов выкупа за похищенного китайского бизнесмена. Одновременно с этим в китайском городе Фучин полицией КНР были задержаны еще три участника организованной группы, причастных к похищению.

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