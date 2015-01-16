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16 января 2015, 03:35

Суд допросит секретного свидетеля по делу "Оборонсервиса"

криминал следствие суды Анатолий Сердюков Оборонсервис Евгения Васильева допросы

Фото: ТАСС

Суд в пятницу допросит секретную свидетельницу по делу бывшей чиновницы министерства обороны Евгении Васильевой, обвиняемой в коррупции на более чем 3 миллиарда рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Заседание пройдет в здании Мосгорсуда, так как только там возможно допросить свидетельницу в условиях, исключающих наблюдение. С помощью специальной аппаратуры ей изменят голос, чтобы никто не смог ее узнать.

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Имя свидетельницы не разглашается, в материалах дела она значится под псевдонимом "Кузнецова".

Ранее суд допросил в рамках этого же уголовного дела бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

В настоящее время Васильева является главной фигуранткой дела о масштабных хищениях в МО РФ. Следствие считает, что Васильева ввела в заблуждение Сердюкова и продала ряд объектов Минобороны по заниженной стоимости. Кроме нее, на скамье подсудимых находятся еще четыре человека. Общий ущерб от их действий превышает 4 миллиарда рублей.

Васильева не признает свою вину, отмечая, что все сделки по имуществу Минобороны проходили по директивам Сердюкова.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

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