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Происшествия

15 декабря 2014, 12:11

Неизвестные выстрелили в женщину в ее квартире

криминал травматическое оружие травмы нападения

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Двое неизвестных напали на жительницу дома в центре Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел 14 декабря на Рабочей улице. Один из нападавших выстрелил в женщину, которая открыла им дверь, из травматического пистолета.

Потерпевшая осталась в живых, по факту нападения проводится проверка. Полицейские устанавливают мотивы преступления и ведут розыск нападавших.

Не исключено, что женщину хотели ограбить. Злоумышленники могли проникнуть в квартиру под видом курьеров или работников коммунальных служб.

Напомним, в начале декабря в Подмосковье полицейские задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на пенсионеров. По имеющейся информации, 38-летний житель Рязанской области под видом сотрудника газовой службы попадал в квартиры пенсионеров и похищал их сбережения. Доказана причастность злоумышленника к совершению четырех краж. Общая сумма материального ущерба составила примерно 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

А в Москве мошенницы под видом сотрудниц "Мосгаза" украли у пенсионера более миллиона рублей.

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