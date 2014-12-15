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Происшествия

15 декабря 2014, 00:50

Подпольный игровой клуб закрыли на юго-западе Москвы

криминал следствие полицейские подпольные казино задержание

Фото: ТАСС

На юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на улице Обручева, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Нелегальное заведение располагалось на территории магазина, где для посетителей имелась потайная дверь, за которой полицейские обнаружили 40 единиц игрового оборудования.

Так же при проверке документов у работников заведения оперативники установили факт использования незаконного труда с привлечением иностранных граждан.

В результате 29-летняя женщина и 33-летний мужчина, приезжие из Средней Азии, работающие уборщиками в данном заведении, были задержаны и доставлены в отдел полиции, где в их отношении был составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.

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