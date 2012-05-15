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Происшествия

15 мая 2012, 14:06

В суд отправлено дело о продаже открепительного удостоверения

криминал уголовные дела удостоверение незаконная торговля

Полиция направила в суд уголовное дело о попытке продать в московском метро открепительное удостоверение.

"Подразделением дознания УВД на Московском метрополитене окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения москвичкой на платформе станции метро "Войковская" открепительного удостоверения для голосования на выборах Президента Российской Федерации у корреспондента издания "Новая Газета", обещав ему заплатить 400 рублей", - сообщается 15 мая на сайте ГУ МВД России по Москве.

"12 мая 2012 года материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой Московского метрополитена обвинительным актом направлены в суд по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград)", - информирует пресс-служба ведомства.

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