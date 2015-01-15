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Происшествия

15 января 2015, 11:40

Сердюков признал, что дал распоряжение о продаже участка на Кубани

криминал уголовные дела суды Анатолий Сердюков Евгения Васильева

Анатолий Сердюков. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков дал показания в Пресненском суде столицы. Он заявил, что лично отдал распоряжение о продаже земельного участка на Кубани, сообщает Агентство "Москва".

Следствие полагало, что незаконное распоряжение было отдано экс-главой департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой. Продажа земельного участка является одним из эпизодов дела, возбужденного против Васильевой и ряда других бывших работников структур министерства.

Однако Сердюков подчеркнул, что продажа участка не была незаконной. По его словам, права на землю в этом месте принадлежали Министерству обороны, а не другой организации, как считает прокуратура.

Продажу имущества Минобороны экс-министр объяснил низкой рентабельностью. "Мы могли бы и не продавать принадлежащие нам объекты, но это нанесло бы серьезный ущерб военному ведомству", - подчеркнул Сердюков.

Кроме того, он заявил, что лично принял на работу некоторых сотрудников из числа тех, кто попал под следствие.

Сердюков проходит по делу как свидетель гособвинения. Ранее суд отложил допрос бывшего министра обороны из-за болезни одного из подсудимых.

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Напомним, главной фигуранткой "дела Оборонсервиса" является Васильева.

По версии следствия, она выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

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