Полицейские изъяли 44 пакетика со "спайсами" на юго-востоке столицы

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На юго-востоке Москвы полицейские изъяли у подозреваемой в хранении наркотиков 44 пакетиков с курительной смесью, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – курительной смесью "спайс".

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 19-летняя безработная жительница Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В отношении девушки избрана мера пресечения - заключение под стражу.