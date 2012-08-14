Мигранты из Таджикистана пытались сбыть в Москве 600 г героина

ИТАР-ТАСС

По подозрению в сбыте крупной партии героина в Москве задержаны трое граждан Республики Таджикистан.

Информацию о наркоторговцах оперативники отрабатывали с начала лета. Полицейским удалось выйти на группу драгдилеров и провести "контрольную закупку" партии наркотика на сумму 500 тысяч рублей. После сделки продавец и два его сообщника были задержаны.

У них были изъяты деньги и партия героина общим весом 601 грамм.

Также выяснилось, что все трое приезжих находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, подозреваемые были арестованы, возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются источник героина и причастные к незаконному обороту наркотиков.