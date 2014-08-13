Найденного в московском подвале леопарда вернут хозяину

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Леопарда, в начале августа найденного столичными полицейскими в подвале жилого дома, собираются вернуть владельцу. Дикое животное отказывается принимать еду от кого-либо, кроме хозяина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Решение передать леопарда тому самому гражданину, который ухаживал за ним ранее, полиция приняла по рекомендациям зоотехников. Специалисты Центра содержания диких животных заявили, что в противном случае голодающее животное рискует погибнуть.

Держать леопарда в подвале, правда, гражданин больше не сможет: ему предписано перевезти занесенное в Красную книгу животное в специально оборудованный вольер, находящийся за пределами Москвы.

Доследственная проверка по факту незаконного приобретения и содержания в неволе особо ценного дикого животного, впрочем, продолжается. В настоящее время проводится судебно-зоологическая экспертиза. Как ранее сообщал M24.ru, хозяину леопарда грозит не только штраф в районе одного миллиона рублей, но и срок - до трех лет лишения свободы.

Леопарда из офиса на улице Зорге переместили в подмосковный питомник

Напомним, что столичная полиция освободила леопарда из подвала жилого дома на улице Зорге в начале августа. В этом помещении располагается компания "Альфа-Легион". Животное вызволили и отправили в подмосковный питомник.

Поиски хищника начались после появления в интернете его фотографий. Выяснилось, что леопард уже год живет в подвале, где размещается частное охранное предприятие.