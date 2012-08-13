С дачи москвички похищена крупная коллекция картин

ИТАР-ТАСС

В Новой Москве похищена коллекция картин художников-нонкомформистов.

Как передает "Интерфакс", налет на дачу 62-летней москвички был совершен 10 августа около 3.00.

В частный дом в деревне Летово-2 Троицкого административного округа проникли трое преступников в масках. Они избили и сковали наручниками хозяев дома, их 19-летнюю внучку и ее друга, после чего забрали 15 полотен начала XX века.

Стоимость картин составляет не менее 3,5 миллионов рублей. Помимо этого, были похищены две женские норковые шубы и 80 тысяч рублей наличными.